2025-2026 Denizbank Konserleri Sezonu Başlıyor

Orkestra Akademik Başkent, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın desteğiyle açılış konserini yarın gerçekleştirecek. Konserde ünlü viyola sanatçısı Tatjana Masurenko sahne alacak.

Orkestra Akademik Başkent (OAB), Sevda-Cenap And Müzik Vakfının desteğiyle 2025-2026 Denizbank Konserleri Sezonu'nu yarın açacak.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfından yapılan açıklamaya göre, açılış konseri saat 20.00'de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.

Şef Orhun Orhon yönetiminde sahne alacak açılış konserinin solisti, uluslararası başarıları ve ödüllü kayıtlarıyla tanınan viyola sanatçısı Tatjana Masurenko olacak.

Açılış konserinde ayrıca tarihi "viola d'amore" çalgısı da müzikseverlerle buluşturulacak.

Biletler "Biletinial" internet sitesi ve konser salonundan temin edilebilecek.

OAB'nin yeni sezon programı

OAB, yeni sezonda 13 konser ve bir gitar yarışması final dinletisiyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Programda, Türkiye'de ilk kez seslendirilecek 5 eserle birlikte İlhan Usmanbaş ve Grammy ödüllü besteci Erberk Eryılmaz'ın yapıtları da bulunacak.

Topluluk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu (DÇK) ile işbirliklerini de sürdürecek.

Bu kapsamda topluluk, CSO ve ünlü kontrtenor Bruno de Sa ile aynı sahneyi paylaşacak, DÇK ile Faure'nin "Requiem" eserini seslendirecek.

Sezonda ayrıca Arvo Part'in eserleri de müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
500
