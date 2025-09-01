2025-2026 Adli Yılı Anıtkabir'de Açıldı

(ANKARA) - 2025-2026 Adli Yılı bugün başlıyor. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki Yargıtay üyeleri, Anıtkabir ziyaretinde, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşuna geçildi. Saygı duruşu sonrasında Kerkez ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Kerkez, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, 2025-2026 adli yılının başlangıcında, Yargıtay Başkanlığı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in temelini oluşturan hukuk devleti ilkelerini korumak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetmek, hukukun üstünlüğünü her koşulda savunmak en temel görevimizdir. Adaletin doğru, hızlı ve etkin biçimde tecellisi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, adaletin ışığında ilerlemeyi sürdüreceğiz."