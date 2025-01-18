Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD basınından olay iddia

Trump'ın sert mesajı Netanyahu'yu harekete geçirmiş
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

En çok tercih edilen bebek isimleri Defne ve Alparslan oldu

En çok tercih edilen bebek isimleri Defne ve Alparslan oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya 2024 yılında en çok tercih edilen bebek isimlerini duyurdu. Kız bebek isimlerinde uzun yıllar zirvede yer alan Zeynep ismi tahtını "Defne" ismine bıraktı. Erkek bebeklerde ise en çok tercih edilen isim "Alparslan" oldu.

Bebek bekleyen anne ve babalar isim koyma konusunda seçeneklerin arasında kayboluyor. Ebeveynler en çok isim konusunda zorlanırken 2024 yılının en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu.

2024'TE 6 DÖRDÜZ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili verileri aktardı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, geçtiğimiz yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten Yerlikaya, "1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

KIZLARDA "DEFNE", ERKEKLERDE "ALPARSLAN" İLK SIRADA

2024 verilerine göre en çok tercih edilen bebek isimlerini duyuran Yerlikaya, "En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu. Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf ismi konuldu." dedi. Önceki yıllarda "en çok tercih edilen bebek isimleri" listesinde kız bebeklerde "Zeynep" ismi uzun süre zirvede yer almıştı. Geçtiğimiz yıl ebeveynlerin tercihleri değişti ve Zeynep'in yerini Defne aldı.

"YAVRULARIMIZIN BAHTLARI AÇIK OLSUN"

Paylaşımının sonunda iyi dileklerde bulunan Bakan Yerlikaya, "Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
img

Dev banka milyarlık ikramiye dağıtacak
img

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı!
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.