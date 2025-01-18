En çok tercih edilen bebek isimleri Defne ve Alparslan oldu

Bebek bekleyen anne ve babalar isim koyma konusunda seçeneklerin arasında kayboluyor. Ebeveynler en çok isim konusunda zorlanırken 2024 yılının en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu.

2024'TE 6 DÖRDÜZ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili verileri aktardı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, geçtiğimiz yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten Yerlikaya, "1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

KIZLARDA "DEFNE", ERKEKLERDE "ALPARSLAN" İLK SIRADA

2024 verilerine göre en çok tercih edilen bebek isimlerini duyuran Yerlikaya, "En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu. Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf ismi konuldu." dedi. Önceki yıllarda "en çok tercih edilen bebek isimleri" listesinde kız bebeklerde "Zeynep" ismi uzun süre zirvede yer almıştı. Geçtiğimiz yıl ebeveynlerin tercihleri değişti ve Zeynep'in yerini Defne aldı.

"YAVRULARIMIZIN BAHTLARI AÇIK OLSUN"

Paylaşımının sonunda iyi dileklerde bulunan Bakan Yerlikaya, "Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum." dedi.