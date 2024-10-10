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Nobel Edebiyat ödülü Güney Koreli yazarın

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2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "şiirsel düzyazısı nedeniyle" Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazandı.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "şiirsel düzyazısı nedeniyle" Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi olarak Güney Koreli yazar Han Kang'ı seçti. Akademi, Perşembe günü yaptığı açıklamada Han Kang'ın, "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını güçlü bir biçimde yansıtan şiirsel düzyazısı" nedeniyle bu prestijli ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Han Kang, Nobel ödülünü 10 Aralık'ta, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümünde düzenlenecek törende alacak. Ödülle birlikte kazanana 11 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 950 bin euro) para ödülü verilecek.

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2024 yıllarında 117 kez verildi. Toplam 121 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

HAN KANG KİMDİR

Han Kang 27 Kasım 1970 tarihinde Gwangju şehrinde doğdu. Güney Koreli yazar. Suyuri'de büyüdükten sonra Kore'nin en iyi üniversitelerinden biri olarak bilinen Yonsei Üniversitesi'nde Kore dili ve edebiyatı bölümünü bitirdi. 1993 yılında Edebiyat ve Toplum (mungakgwa sahoe) dergisinde yayınladığı beş şiir ile edebi çıkışını şair olarak yaptı. Bir sonraki yıl Red Anchor isimli kitabı ile Shinmun Edebiyat Yarışması'nı kazanarak romancılık hayatına başladı.

Ödülleri

1999 yılında "Baby Buddha" romanı ile Kültür Bakanlığı 2000 Bugünün Genç Sanatçı Ödülü,

2005 yılında "Mongol Spot" ile YiSang Edebiyat Ödülü,

2010 yılında Rüzgâr ile Dongri Edebiyat Ödülü,

2014 yılında İnsan Kardeşlerile Manhae Edebiyat Ödülü,

2016 yılında Vejetaryen ile Man Booker Uluslararası Ödülü,

2017 yılında Atti umani (Human Acts) İtalya'da Malaparte Ödülü kazanmıştır.

Türkçeye çevirilen eserleri

Yazarın dünya çapında en çok ses getiren, bir kadının et yemeyi bırakma kararıyla ve yıkıcı sonuçlarıyla ilgilenen romanı olan Vejetaryen (2016) ile Gwangju ayaklanmasını anlattığı romanı Çocuk Geliyor (2019) Göksel Türközü'nün çevirisi ile April Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Nobel Edebiyat ödülü Güney Koreli yazarın
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

Edebiyat Kültür Güncel Kore

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