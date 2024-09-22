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2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Yapıldı

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Yapıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne 142 bin 482 aday katıldı. Sınav 30 ildeki 35 merkezde gerçekleştirildi ve sonuçlar 16 Ekim'de açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024- Kpss Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı yapıldı.

142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlendi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları, 16 Ekim'de açıklanacak.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

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