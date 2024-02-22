2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı
Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı, otomobil tutkunlarını bir araya getiriyor. Fuar kapsamında sergilenen klasik otomobiller büyük ilgi görüyor.
TORONTO, 22 Şubat (Xinhua) -- Otomobil tutkunlarını bir araya getiren 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı 16 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında Kanada'nın Toronto kentinde düzenleniyor. Fuar kapsamında büyüleyici bir dizi klasik otomobilin görücüye çıktığı sergi de yoğun ilgi görüyor.