2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

TORONTO, 22 Şubat (Xinhua) -- Otomobil tutkunlarını bir araya getiren 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı 16 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında Kanada'nın Toronto kentinde düzenleniyor. Fuar kapsamında büyüleyici bir dizi klasik otomobilin görücüye çıktığı sergi de yoğun ilgi görüyor.