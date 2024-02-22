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2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı

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Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı, otomobil tutkunlarını bir araya getiriyor. Fuar kapsamında sergilenen klasik otomobiller büyük ilgi görüyor.

TORONTO, 22 Şubat (Xinhua) -- Otomobil tutkunlarını bir araya getiren 2024 Kanada Uluslararası Otomobil Fuarı 16 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında Kanada'nın Toronto kentinde düzenleniyor. Fuar kapsamında büyüleyici bir dizi klasik otomobilin görücüye çıktığı sergi de yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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