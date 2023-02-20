200 evin yıkıldığı köyde baba ile 2 oğlu, enkazda kalanları kurtardı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyünde yaklaşık 200 ev depremlerle yerle bir oldu, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyünde yaklaşık 200 ev depremlerle yerle bir oldu, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Rüstem Arslan (57) ile oğulları Hanifi (18) ve Bilal Arslan (22), can pazarının yaşandığı felakette, birçok köylüyü enkazdan sağ çıkardı. Baba Arslan, "Enkazın içinden gün boyu canlı çıkardık. Enkazdan kaç kişi çıkardık, sayamadım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu; binlerce kişi enkaz altında kaldı. 11 ili etkileyen deprem felaketinde, profesyonellerin yanı sıra gönüllüler de aktif rol oynadı. Ekiplerin yanında binlerce isimsiz kahraman da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Kurucaova köyünde oturan Rüstem Arslan ile 2 oğlu da çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Köydeki arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bilal Arslan ise gönüllü kepçe operatörü olarak başka bölgeye gitti.