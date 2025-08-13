20 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Yüreğir Doğankent Karakolu ekipleri, "hayvan hırsızlığı" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı adres tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
