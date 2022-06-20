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20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

AA - İhsaan Haffejee - Güncel
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UNHCR binası önündeki çadırlarda yaşayan mültecilerden görüntüler PRETORİA - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşanan çatışmalardan kaçarak Güney Afrika'nın Pretoria kentine sığınan Kongolu mülteciler, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı) binası önünde kendi imkanlarıyla kurdukları...

UNHCR binası önündeki çadırlarda yaşayan mültecilerden görüntüler PRETORİA - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaşanan çatışmalardan kaçarak Güney Afrika'nın Pretoria kentine sığınan Kongolu mülteciler, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı) binası önünde kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaşıyor.

AA / İhsaan Haffejee - Güncel

BM Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Demokratik Kongo Cumhuriyeti Güney Afrika Güncel Haberler

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