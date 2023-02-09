20 günlük bebek enkazdan elinde annesinin saçıyla çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da 60 saat sonra bir mucizeye tanık olundu. 20 günlük bebek enkazdan kurtarıldı. Bebeğin isminin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilirken çekilen fotoğraflar hem sevindirdi hem de iç sızlattı.