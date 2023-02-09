20 günlük bebek enkazdan elinde annesinin saçıyla çıktı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da 60 saat sonra bir mucizeye tanık olundu. 20 günlük bebek enkazdan kurtarıldı. Bebeğin isminin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilirken çekilen fotoğraflar hem sevindirdi hem de iç sızlattı.
Türkiye, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere ağlarken bir yandan da bölgeden herkese umut olan sevindirici haberler geliyor. Son olarak Türkiye'nin asla unutamayacağı bir görüntü geldi.
İsminin Kerem Ağırtaş olduğu öğrenilen 20 günlük bebek, Hatay'da depremden 60 saat sonra kurtarıldı. Kerem bebeğin kurtarıldığı anlara ilişkin o fotoğraflar gören herkesin içini sızlatırken avucunda annesinin saçının olduğu fark edildi.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu da kaydedildi.