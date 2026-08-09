Haberler

2 yaşındaki çocuk 3 kattan düştü

2 yaşındaki çocuk 3 kattan düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın 3’üncü katındaki pencereden 1’inci kata düşen 2 yaşındaki kız çocuğu E.G., yaralandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katındaki pencereden 1'inci kata düşen 2 yaşındaki kız çocuğu E.G., yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1048 Sokak'ta meydana geldi. E.G. adlı kız çocuğu 3'üncü kat penceresinden 1'inci kata düştü. Çocuğun düştüğünü gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. E.G., buradaki müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

Ünlü serinin oyuncusu OnlyFans'tan bir yılda servet kazandı

Şehit aileleri ve gazilerin hakları güçlendiren düzenleme yasalaştı

Şehit aileleri ve gazilerin haklarını düzenleyen teklif yasalaştı
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı

Salah sonrası 3 günde rekor kırıldı!
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i doludizgin

Ligdeki ikinci maçına çıktı! İşte sonuç
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti