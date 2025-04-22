Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

2 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Uygulayan Bakıcı Tutuklandı

2 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Uygulayan Bakıcı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki R.H.K.'ye şiddet uyguladığı güvenlik kameralarıyla tespit edilen bakıcı Hatice Kaplan, tutuklandı. Aile, çocuklarındaki morlukları gören çiftin güvenlik kamerası izlemesi sonrası şikayette bulundu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki R.H.K.'ye şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip gözaltına alınan bakıcı Hatice Kaplan (62), tutuklandı.

Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi'ndeki Melisa Park Sitesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı Ö.K. ve eşi M.K., yaklaşık 4 ay önce çocukları R.H.K.'nin bakımını üstlenmesi için Hatice Kaplan ile anlaştı. Bir süre sonra çocuğun vücudunda morluklar fark eden aile, durumdan şüphelenip evlerine güvenlik kamerası yerleştirdi. Bir süre sonra kaydedilen görüntüleri izleyen çift, Kaplan'ın R.H.K.'yi kolundan tutup koltuğa fırlattığını gördü. Çift, polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kaplan, tutuklandı.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.