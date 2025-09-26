Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı" Rami Kütüphanesi'nde açıldı.

Fuar boyunca imza günü, söyleşi ve atölye çalışmalarında çocuk edebiyatının önemli yazarları, okurlarla bir araya gelecek.

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, fuarların çocukların kitaplarla buluştuğu, yeni kitapları tanıdığı ve kitap okumaya teşvik edildiği özel ortamlar olduğunu söyledi.

Yılmaz, kütüphanelerin okulun kalbi olması gerektiğini belirterek, "Kitap okumak için sadece kütüphane mekan olarak düşünülmemeli. Yeryüzü bir kütüphane olarak düşünülmeli. Hayatın her alanında, her mekanda çocuklarımız kitap okuyabilmeli." dedi.

Geçen yıl kasımda okul kütüphaneleriyle ilgili yönetmeliğin güncellendiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Misafirlerin kütüphanelere davet edilmesi, öğretmenlerin toplantılarını kütüphanelerde gerçekleştirmesi, kütüphanelerde çocuklarımızla buluşmalar yapılması, biyografi okumaları, tematik okumalar yapılması, çocuklarımızın ilgi duyduğu alanlarla ilgili kütüphanelerde aklımıza gelecek her tür etkinliğin gerçekleştirilmesi yönetmeliğimizde yer aldı. Önümüzdeki günlerde bu yönetmeliğin daha kapsamlı bir şekilde uygulanması için kılavuzumuzu okullarımızı göndereceğiz. Bir okuma seferberliği ilan edeceğiz."

"Fuar çocuklarımızın kendilerini tanımalarında yeni kapılar açacak"

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin de çocukların insanın özü olduğunu belirterek, çocuk kitap yazarlarının yaptıkları işin bu açıdan çok kıymetli bulduğunu ifade etti.

Aile ve çocuk eğitiminin çok önemli bir konu olduğunun altını çizen Çetin, şöyle konuştu:

"Sizlerin de bildiği gibi 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' ilan edildi. Bu kararla birlikte yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı nezdinde hem sahiplenildi hem de takibi yapılmak üzere tüm kurumlar bu konuda koordine edilmek üzere görevlendirildi. Dolayısıyla ailenin güçlenmesi için toplumun tüm kesimlerinin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu noktada sorumluluk alması ve işbirliği yapması gerekiyor. Bu açıdan fuarın bu yıl 'aile' temasını öne çıkarması, evlatlarımızı hem kitaplarla hem de yazarlarla bir araya getirmesi çok kıymetli. Bu fuar çocuklarımızın kendilerini tanımalarında yeni kapılar açacak, ailelerimizin çocuk dünyasını daha iyi anlamasına vesile olacaktır."

"Fikirleri, umutları, kültürleri ve kalpleri de buluşturuyoruz"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de "Bu fuar bizim arayıp da bulamadığımız, İstanbul'un kalbinde yaşayan bir kütüphanede, çocuk, kitap, öğretmen, yazar ve şairin buluşmasıyla bizim için adeta bir bayram yeri." dedi.

Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Başkanı Tayfur Esen, fuarın bu yılki aile temasından bahsederek, "Biz yayıncılar çocuk kitaplarını yalnızca okunacak bir nesne değil, bir nesli yetiştirecek güce sahip birer tohum olarak görüyoruz. Fuar süresince yalnızca kitapları değil, fikirleri, umutları, kültürleri ve kalpleri de buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuar kapsamında dünya çocuk edebiyatı buluşmalarında Türkiye'den ilgiyle takip edilen yazarları da çocuklarla buluşturacaklarını bildiren Esen, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin bize dair hikayeleri yazarak en güzel hediyelerini sunan yazarlarımızı imza ve söyleşi etkinlikleriyle ağırlayacak, Filistinli sanatçı Baraa Awoor'un 'Özgür Gökyüzü' sergisiyle büyük ailemizin bir parçası olan Gazze'deki çocukların sessiz çığlıklarına kulak verecek, 21 yıl önce vefat eden rahmetli Hasan Nail Canat'a da vefa ödülümüzle edebiyatın vicdanını selamlayacağız."

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise Rami Kütüphanesi'ni yılda yaklaşık 4 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek, "Bu sayı giderek artıyor ve bu kitlenin önemli bir kısmı da ne mutlu ki çocuklarımız ve gençlerimizden oluşuyor. Bu bizim mutluluğumuzu bir kat daha artırıyor. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde ülkemizin dört bir yanında, 1300'ün üzerinde halk kütüphanesinde çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza nitelikli kütüphane hizmetini ulaştırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Fuarın açılışının ardından "Özgür Gökyüzü" sergisi gezildi.

"2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı", 5 Ekim'e kadar Rami Kütüphanesi'nde devam edecek.