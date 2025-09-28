2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gordion Vakfı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesinin desteklediği festival için düzenlenen ödül töreni Gordion Antik Kenti'nde yapıldı.

Festivalde en iyi film ödülü İranlı yönetmen Nasim Soheili'nin "Wind's Heritage" isimli eserine verildi.

Gülden Özel Jüri Ödülü yönetmen Sevinç Baloğlu'nun "Oya Türkiye" belgeseline, jüri özel ödülü İtalyalı yönetmen Filippo Ticozzi'nin "Asklepius'un Bağları" filmi ile yönetmenliğini Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in üstlendiği "Bir Orkestranın İzinde" belgeseline verildi.

Öğrenci kategorisindeki ödülü ise Serkan Işık ile Emre Balcı'nın hazırladığı "Gri Ankara" belgeseli aldı.

Ankara Kulübü'nün Seymen gösterisini sunduğu törende, Gordion Tango Caz Topluluğu konser verdi, Gordion Kazı Tarihi fotoğraf sergisi açıldı.

Törene, Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile sanatseverler katıldı.