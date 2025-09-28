Haberler

2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gordion Vakfı tarafından düzenlenen festivalde en iyi film ödülü İranlı yönetmen Nasim Soheili'nin 'Wind's Heritage' filmine verildi. Ödül töreni Gordion Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Gordion Vakfı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde ödül töreni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesinin desteklediği festival için düzenlenen ödül töreni Gordion Antik Kenti'nde yapıldı.

Festivalde en iyi film ödülü İranlı yönetmen Nasim Soheili'nin "Wind's Heritage" isimli eserine verildi.

Gülden Özel Jüri Ödülü yönetmen Sevinç Baloğlu'nun "Oya Türkiye" belgeseline, jüri özel ödülü İtalyalı yönetmen Filippo Ticozzi'nin "Asklepius'un Bağları" filmi ile yönetmenliğini Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in üstlendiği "Bir Orkestranın İzinde" belgeseline verildi.

Öğrenci kategorisindeki ödülü ise Serkan Işık ile Emre Balcı'nın hazırladığı "Gri Ankara" belgeseli aldı.

Ankara Kulübü'nün Seymen gösterisini sunduğu törende, Gordion Tango Caz Topluluğu konser verdi, Gordion Kazı Tarihi fotoğraf sergisi açıldı.

Törene, Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland ve Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sınır mevzilerine ateş açtılar

Yüksek alarm seviyesine geçtiler! İki ülke arasında tehlikeli gerilim
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.