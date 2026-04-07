2 şüphelinin midesinden 127 kapsül uyuşturucu çıktı

İZMİR'de, havalimanında gözaltına alınan 2 şüphelinin midesinden 127 kapsül halinde toplam 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla yurt dışından 2 şüphelinin kapsül halindeki uyuşturucu maddeyi yutarak Türkiye'ye getirecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine önceki gün, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda önlem alındı. Hastaneye sevk edilen E.E. ve N.M.'nin yapılan radyolojik görüntülemelerinde, midelerinde toplam 127 kapsül halinde toplam 1 kilo 304 gram eroin olduğu ortaya çıktı. Midelerindeki kapsüller İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğal yollarla çıkartılan E.E. ve N.M., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
