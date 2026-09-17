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2’nci kattan düşen Hafsanur yaralandı

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2’nci kattan düşen Hafsanur yaralandı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairenin balkonundan düşen Hafsanur K. (4) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkonundan düşen Hafsanur K. (4) yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Esenler Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evin balkonunda oynayan Hafsanur K., iddiaya göre tırmandığı duvardan dengesini kaybederek zemine düştü. Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansa İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Ömer K., ambulanstan indirilip sedye ile acil servise taşınan yaralı kızına "Hafsa buradayım" diyerek moral vermeye çalıştı. Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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