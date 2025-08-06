Samsun'da Sokak Ortasında Darp Anları Kamerada
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 2 kişi sokakta darp edilirken anlar DHA muhabiri tarafından görüntülendi. Olay, iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından gerçekleşti. Darp edilenler, arbede sırasında 'Ağabey yapma' sözleriyle karşılık verdi.
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 2 kişinin sokak ortasında darp edildiği anlar, DHA muhabiri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, saat 03.00 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Yahya Topkaya Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 2 kişi, sokak ortasında diğer 2 kişiyi darbetti. Dövülen 2 kişinin, arbede sırasında 'Ağabey yapma' dediği görüldü. Taraflar, arbede sonrası sokaktan ayrıldı. O anlar, DHA muhabiri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel