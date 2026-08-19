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Darıca'da Otomobil Merdiven Boşluğuna Uçtu: 2 Kişi Son Anda Kurtuldu

Darıca'da Otomobil Merdiven Boşluğuna Uçtu: 2 Kişi Son Anda Kurtuldu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolü kaybedilen bir otomobil kaldırıma çıkarak merdivenlerin korkuluklarını parçaladı ve merdiven boşluğuna düştü. Kazada merdivenlerden çıkan 2 kişi, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde otomobil korkulukları parçalayarak merdiven boşluğuna uçarken, 2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Darıca ilçesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktı. Ardından çarptığı merdivenlerin korkulukları aşan araç, merdiven boşluğuna düştü. Kaza sırasında merdivenlerden yukarı çıkan 2 kişi, otomobilin üzerlerine geldiğini görünce son anda kaçtı. 2 kişi, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra kaldırıma uzandı. Sürücünün yerde yattığını gören çevredekiler yardıma koştu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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