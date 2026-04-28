"2. İstanbul Aşı ile Güvende Pandemi Deneyimi Sempozyumu" düzenlendi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "2. İstanbul Aşı ile Güvende Pandemi Deneyimi Sempozyumu"nda, salgın sürecindeki deneyimler, çıkarılan dersler, geleceğe yönelik durum, bağışıklama, aşılar ve epidemiyolojik dönüşüm konuları ele alındı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Türkiye'nin pandemide dünyaya örnek bir mücadele verdiğini söyledi.

Pandemi sürecinde İstanbul'da sağlık kapasitesindeki artışlara değinen Güner, "Türk sağlık sistemi pandemiye, krize, büyük felakete hızlı bir şekilde cevap verdi. Sırf İstanbul'da pandeminin ilk senesinde yoğun bakım kapasitemiz 1900'lerden 4 binlere kadar çıktı. Servis yatak kapasitemiz 20 binden 25 binin üzerine çıktı. Biz günde sadece 500 PCR testi yaparken bunu 100 bin rakamlarına kadar çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Güner, İstanbul'a 45 günde acil durum hastanesinin de hizmete alındığını hatırlatarak, sempozyumun yapıldığı bu hastanenin de planlanandan çok daha önce faaliyete geçtiğini aktardı.

Hastanelerin yanı sıra koruyucu ve önleyici tedbirlerin de alındığını vurgulayan Güner, 1964 filyasyon ekibinin sahada görev yaptığını, temaslı takibinin dijital sistemlerle yürütüldüğünü anlattı.

"Kendi aşımızı da yaptık"

Açılışın ardından İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Güner'in moderatörlüğünü yaptığı "Pandemi Süreci" konulu oturuma katıldı.

Gül, pandemi sürecinde dünyanın her yerinde üretim ve dağıtım süreçlerinin, tüketim alışkanlıklarının değiştiğini belirterek, sokağa çıkma yasaklarına bazı istisnalar haricinde toplumun uyduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının çocuklarından, eşlerinden ayrı kalıp hastanelerde yattığını belirten Gül, yurt dışından gelenlerin de 15 gün karantinada kaldığını, yaşlılar ve evden çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamak için vefa gruplarının oluşturulduğunu ifade etti.

Gül, "Diğer kamu kurum ve kuruluşları işlerini bir tarafa bıraktılar, vatandaşın evden çıkmaması için ihtiyaç duyduğu malzemeleri ekmeğinden tutun sütüne kadar evlerine kadar getirerek tabiri caizse kapıcılık hizmeti yaptılar. Bunun neticesinde de dünyada pandemi sürecini en az zararla atlatan ülkelerden biri biz olduk." dedi.

Sağlık Bakanlığının ilk vakadan itibaren süreci çok iyi anlattığına dikkati çeken Gül, doğru bilginin tek elden aktarılarak dezenformasyona fırsat verilmediğini belirtti.

Gül, ilk zamanlarda önce sağlık çalışanları ve polislerin aşılandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Aşı dünyada bulunmazken Türkiye çok büyük sayıda aşı siparişi verdi ve bunu kamuoyuyla açıkladı. Yani vatandaşlar şundan emin oldular. 'Parası olsun ya da olmasın devlet aşıyı satın aldı ve bütün vatandaşlara bu aşıyı belli bir takvim içerisinde verdi.' Sonra denildi ki 'Aşılar iyidir, kötüdür, kaliteli var, kalitesiz var.' Farklı bir aşıdan yine satın alındı. Sonra 'Biz aşımızı yapabilir miyiz?' meselesi gündeme geldi. Kendi aşımızı da yaptık. Aşı vuranlar özellikle de hastalığı hafif atlatanlar bu anlamda bir motivasyon aracı oldu."

Yaşananların bir anı ve başarı hikayesi olarak anlatılmasındaki ana aktörün sağlık çalışanları olduğunu belirten Gül, "Kimsenin komşusuna selam vermekten korktuğu, yolunu değiştirdiği, aynı apartmanda kalırsak sıkıntı olur mu, diye düşündüğü dönemde aynı hastanede, aynı serviste sizler tedavi ettiniz. Arkadaşlarınızı kaybettiniz, kendiniz hasta olduğunuz, sevdiklerinize bu hastalığı taşıdınız, çocuklarınızı hasta ettiniz. Dolayısıyla da hakkınızı ödeyemeyiz, fedakarlıklarınızı unutmadık." diye konuştu.

Sempozyum öncesinde, Vali Gül ve İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kent genelinde ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen "Masal Şehri İstanbul'un Aşı Kahramanları" isimli resim yarışmasının açılışını yaptı. Gül ve Güner, resim sergisinde dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye etti.

Sempozyum kapsamında düzenlenen oturumlarda salgın süreci, çıkarılan dersler ve gelecekteki durum, bağışıklama birinci basamakta güncel yaklaşımlar, aşı tereddüdü, aşılar ve epidemiyolojik dönüşüm konuları ele alındı.