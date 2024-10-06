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2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

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Edirnekapı surlarında yaşanan vahşet Türkiye gündeminden düşmezken 19 yaşındaki cani Semih Çelik'in komşularından dikkat çeken açıklamalar geldi. Semih'in 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılı olduğunu iddia eden komşuları "Onu elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup İkbal'i kıskandırmaya çalışırdı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirnkapı surlarında meydana gelen vahşet Türkiye'nin gündemine oturdu. 19 yaşındaki Semih Çelik isimli şahıs, 2 genç kızı katlettikten sonra surlardan atlayarak yaşamına son verdi.İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i art arda canice katledip hayatına son veren 19 yaşındaki Semih Çelik'in komşuları açıklamalarda bulundu.

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede hayatını kaybetti. Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİNİ DE EYÜPSULTAN'DA EVDE ÖLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Çelik'in, eski sevgilisi Ayşenur Halil'i de 15.30 sıralarında Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Evde yapılan aramalarda, kendi çizdiği karakelem resim bulundu. Bulunan resimde, çıplak halde bir kadının vucudunun parçalara ayrıldığı görüldü. Çelik'in, Edirnekapı surlarında öldürdüğü İkbal Uzuner'i evinde çizdiği resimdeki gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

"İKBAL'İ ETKİLEYEBİLMEK İÇİN BAŞKA KIZLARLA BİRLİKTE OLUYORDU"

Sabah'ın haberine göre katil Semih Çelik'in komşuları açıklamalarda bulundu. Semih Çelik'in komşuları şunları kaydetti; "Semih, 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılıydı. Onu elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup İkbali kıskandırmaya çalışırdı. Kız arkadaşları ile eve gelir giderdi.

"İNSAN SEVMEYEN BİR TİPTİ"

İçine kapanıktı ve kimseyle pek muhatap olmazdı. Genellikle tek başına dolaşırdı. Kimseyle selamlaşmayan, birini görünce yüzünü ekşiten, insan sevmeyen bir tipti.

"5 KEZ HASTANEYE YATIRILMAK İSTENDİ"

Takıntısından dolayı Psikolojik tedavi için 5 kez hastaneye yatırılmak istendi ancak direndi ve her defasında tedavi olmayı reddetti."

2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Semih Çelik Edirnekapı Türkiye Güncel

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Yorumlar (12)

Emre null:

suc tamamen laiklikten laikcilerde Atatürkçüler de neden mi laiklige ters diye okullarda mescit açılmıyor Dini ve ahlaki egitim yeterli derecede verilmiyor Dine yobazlık deniliyor boyle olunca çocuklarımız Dinden uzak yaşıyor sonuç olarak boyle katliamlar Din o kadar muhteşem birsey ki hani ben inanmamış olsaydim ateist olsaydim yine Dine inanır uyardım cunku Din sonsuz olmayı bana var ediyor ateistlik ise öldükten sonra yok olmayi vadediyor hayata bağlanmak için bile Din insanı motive etmek için moral için hayata bağlanmak için çok önemli çünkü sonsuz olmayi vadediyor ediyor şimdi yok olmak güzel yoksa yok olup gitmek tabbi ki sonsuz hayata sahip olmak daha guzel çözümler çok ama hz omerler yok devlet sessiz birsekilde seyirci her konuya artık kim kim öldürureye geldi Rabbim yakinda bir savaşla birseyleri değiştirmeye çalışma ihtimali yüzde 99 .9 dur

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Volkan Cetin:

böyle Ruh sağlığı sıkıntılı birini neden dışarıya salarlar anlam veremiyorum ülkenin bir kısmı da aynı durumda şuan Allah yardımcımız olsun

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Köfteci Jardel:

Böyle bir manyağın kasap olmasına nasıl müsaade ettiniz? Ayrıca ilaçlarını almadan dolaşmasına ve tedavisini aksatıp uyuşturucu kullanmasına nasıl seyirci kaldınız? Aile olarak kabahatiniz büyük. Bazı ruh hastalıkları genetiktir. Ailede hasta ruhlu biri varsa çocuk sahibi olmayın lütfen.

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Serkan Aygun:

Gebermiş gitmiş boşverin

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İbrahim Demirel:

Vallahi ölen ve öldürenin de anne babası suçlu. Çocuklarınızı kontrol etmiyorsunuz, yaptıklarını, arkadaşlarını bilmiyorsunuz. Adam oğlum var bişey olmaz istediğini yapsın diyor. Böyle anne baba olmaz. Bunların en büyük sorunlusunu anne babalardır. Bu ülkede Allah düşmanları çoğaldı, hayır siz Allah ile baş edemeyecek kadar acizsiniz. Böyle devam ederse bu ülkede musibetlerden kurtulamazsınız.

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0
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Real:

İçine kapanık insanları dışlayan bir topluma sahibiz bence en büyük nedeni bu ergenlikle de birleşince böyle bi canavar çıkıyor ortaya

9
2
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