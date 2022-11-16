2 aylık hamile Rabia'yı öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi

ISPARTA'da, 2 aylık hamile eşi Rabia Yılmaz'ı (27) öldürüp, kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'yı yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Yılmaz (42) hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Ayhan Yılmaz hakkında 'tasarlayarak kadın olan eşe karşı kasten öldürme', kayınvalidesi Ayfer Aydınlı'ya karşı ise 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Olay, 21 Haziran'da, Hızırbey Mahallesi 111'inci Cadde'deki 3 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Ayhan Yılmaz, eşi 2 aylık hamile Rabia Yılmaz'ın annesinin evine geldi. Çift arasında çıkan tartışmanın ardından Ayhan Yılmaz, yanında getirdiği tabancayla Rabia Yılmaz ve annesi Ayfer Aydınlı'ya ateş edip olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Rabia Yılmaz ve karnındaki bebeğinin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Ayfer Aydınlı ise başını sıyıran kurşun nedeniyle yaralandı. Olaydan 1 gün sonra emniyete gelip teslim olan Ayhan Yılmaz, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.