2. Afrika İklim Zirvesi'nde Ortak Eylem Çağrısı

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 2. Afrika İklim Zirvesi (ACS2), Afrikalı liderlerin ortak eylem çağrısıyla sona erdi.

Zirve kapsamında, Addis Ababa Deklarasyonu'nu kabul eden liderler, ortak eylem çağrısı yaparak, kıtayı yenilenebilir enerji ve iklim çözümleri için küresel bir merkez haline getirme sözü verdi.

Zirvenin kapanışında konuşan Etiyopya Devlet Başkanı Taye Atske Selassie, zirvenin, Afrika'nın sebep olmadığı bir krizin kurbanı olmak yerine iklim çözümleri için küresel bir merkez olduğunu gösterdiğini söyledi.

Selassie, Afrika kıtasının iklim eyleminin yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlarla ve iklim adaleti çağrısıyla başlaması gerektiğini belirterek, "Vizyonumuz net. Müreffeh, sağlam ve yeşil bir kıta oluşturmaya kararlıyız. 600 milyondan fazla Afrikalının hala elektriğe erişimi olmadan yaşaması bir adaletsizliktir." ifadelerini kullandı.

Deklarasyonun üç temel dayanağı olduğunu belirten Selassie, bunları, yenilenebilir enerji ilerlemesinin hızlandırılması, Afrika'nın maden üreticilerinden oluşacak bir koalisyon aracılığıyla küresel tedarik zincirlerinde adil bir değer sağlanması ve yeniden ağaçlandırma ile restorasyon ortaklıkları yoluyla doğal mirasın korunması olarak sıraladı.

Selassie, deklarasyonun arşive kaldırılacak bir belge değil, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak üzere Afrika Birliği (AfB) tarafından izlenecek acil ve ölçülebilir eylem planı olması gerektiğini vurguladı.

Deklarasyonda yer alan taahhütlerin koşulsuz olduğunu kaydeden Selassie, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli iradeye, kaynaklara ve birliğe sahibiz. Afrika'nın geleceği Afrika'nın ellerinde ve biz onu şimdi inşa ediyoruz." diye konuştu.

AfB Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye, zirvenin Afrika'nın iklim gündemini krizden fırsata, yardımdan yatırıma ve dış talimattan Afrika liderliğindeki yeniliğe taşıdığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP30) öncesinde net ve ortak bir mesaj gönderdiklerinin altını çizen Adeoye, şunları söyledi:

"Afrika'nın iklim finansmanı talepleri hayırseverlik çağrıları değildir. Bunlar eşitlik, adalet ve ortak küresel sorumluluk çağrılarıdır. Afrika çözülmesi gereken bir sorun değildir. Afrika desteklenmesi gereken bir çözümdür. Eylemlerimiz hırslarımızla eşleşsin. Birliğimiz ileriye giden yolu aydınlatsın."

AfB Komisyonu ve Etiyopya hükümetinin ev sahipliğinde "Küresel İklim Çözümlerini Hızlandırmak: Afrika'nın Dayanıklı ve Yeşil Kalkınması için Finansman" temasıyla düzenlenen zirve, kıtanın iklim krizine karşı ortak tutumunu güçlendirmeyi, küresel müzakerelerde Afrika'nın önceliklerini öne çıkarmayı ve yeşil kalkınma için finansman olanaklarını artırmayı hedefliyor.