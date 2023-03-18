1999 depremini yaşadı, gittiği Hatay'da depremzedelerin 'Serkan Ağabeyi' oldu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 24 yıl önce depremi yaşayan belediye çalışanı Serkan Bulut (41), Hatay'da, depremzedelerin yaşadığı alanları dezenfekte etmek için görevlendirildi. Bulut, işinden arta kalan zamanlarda eksiklerini tamamladığı, dertleştiği depremzedelerin kısa sürede 'Serkan Ağabeyi' oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerden Hatay'da yaraların sarılması için Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler ve kamu personeli gitti. Gölcük Belediyesi'nde çalışan Serkan Bulut da onlardan biri oldu.

Bulut'un kendileri için elinden geleni yaptığını söyleyen Aziz Mansuroğlu ise "Serkan Abi burayı ilaçlamaya geldiğinde tanıştık. Bizim durumumuzu sordu. Odun, erzak, su ihtiyacımız vardı. Sağ olsun elinden geleni yaptı. Yağmur nedeniyle branda ihtiyacımız vardı, onu da karşıladı. Elinden geleni yaptı. Allah ondan razı olsun. Kendisi de depremzede, biz de depremzedeyiz. Aynı durumu yaşadığımız için bizi anlıyor. 2 günde çoğu isteğimizi tamamladı" dedi.