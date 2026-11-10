1961'de gelen ilk Türk işçilerden Sabri Aydın 2027'de Federal Kongre delegesi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya'ya 1961 yılında gelen ilk Türk misafir işçilerden Sabri Aydın, 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Federal Kongre delegesi olarak belirlendi.

Aydın, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyalet teşkilatı tarafından delege olarak bildirildi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti KRV'nin Başbakanı ve CDU Eyalet Teşkilatı Başkanı Hendrik Wüst'ün önerdiği 21 kişilik delege listesinde yer alan Aydın, Almanya'nın ekonomik kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan ilk kuşak Türk misafir işçileri temsil edecek.

CDU eyalet teşkilatından yapılan açıklamada, Aydın'ın 1961 yılında Almanya'ya gelen ilk Türk misafir işçilerden biri olduğu belirtilerek, çalışma azmiyle ülkenin refahına katkıda bulunan kuşağın üyesi olduğu vurgulandı.

Wüst de delegasyonun açıklanması dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, farklı toplumsal kesimlerin temsil edilmesine önem verdiklerini belirtti.

Almanya'daki en büyük CDU eyalet teşkilatı olarak cumhurbaşkanı seçiminde önemli isimleri bir araya getirdiklerini kaydeden Wüst, gönüllü çalışmalarda öne çıkan isimlerin yanı sıra Almanya'ya gelen misafir işçilerin başarılarının da takdir edildiğini aktardı.

Wüst, ekonomi, sosyal alan ve yerel yönetimlerden temsilcilerin bulunduğu listenin toplumun geniş kesimlerini yansıttığına dikkati çekerek, bu çeşitliliğin cumhurbaşkanı seçiminde Kuzey Ren-Vestfalya'yı temsil edeceğini vurguladı.

Almanya'da 18. cumhurbaşkanı seçiminin 30 Ocak 2027'de yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanını seçecek Federal Kongre, federal milletvekillerinin tamamı ile eyalet parlamentolarının federal milletvekili sayısına eşit sayıda seçilen temsilcilerden oluşuyor.

Kaynak: AA