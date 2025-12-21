Haberler

1930 Bafraspor sahasında Çankırı FK'ya 3-1 mağlup oldu

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 11. haftasında 1930 Bafraspor, sahasında konuk ettiği Çankırı FK'ya 3-1 yenilerek kötü gidişatına devam etti. Maçta Bafraspor'un ilk golü Yunus Emre Divan'dan gelirken, Çankırı FK'nın gollerini İliyaz Işık, Emin Akyıldız ve Mustafa Kaya kaydetti.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 11. haftasında 1930 Bafraspor, sahasında konuk ettiği Çankırı FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Bafra Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Enes Yakup Baş yönetti. Maçın 13. dakikasında ev sahibi 1930 Bafraspor, Yunus Emre Divan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Çankırı FK, 25. dakikada kazandığı penaltıyı İliyaz Işık'ın gole çevirmesiyle eşitliği sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında 45+1'de Emin Akyıldız'ın kaydettiği golle Çankırı FK, soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıda oyun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, 72. dakikada Mustafa Kaya'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında ve eklenen 7 dakikalık uzatma bölümünde başka gol olmayınca Çankırı FK, deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
