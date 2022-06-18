1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yollarının sökümüne başlandı

ÇANAKKALE Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, işçilerin üzerinde çalışması, ana halatlar ve askı halatlarının montajı için kurulan kedi yollarının sökümüne başlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü, 5 yıl süren çalışmanın ardından geçen 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan, toplam uzunluğu 4 bin 608 metre köprü, 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanını aldı. 318 metre yüksekliğe sahip kuleler ise, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın 18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor.

Öte yandan, köprünün mimarı ışıklandırma çalışmaları da devam ediyor. Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen eserlerin kulelere montajının eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.