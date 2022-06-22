19 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülen Kasım Aydın'ın (20), 19 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelileri Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yenikent Mahallesi'ndeki parkta 30 Haziran 2001'de darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş kişi bulundu. Cansız bedenin, askerden dağıtım izni için gelen Kasım Aydın'a ait olduğu belirlenirken, cinayeti işleyenler tespit edilemedi. Dosyayı 2020'de tekrar açan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Aydın'ın o yıllarda arkadaşı olan Hidayet İlkme ve Tamer Korkmaz'ın cinayet şüphelileri olduğunu belirledi. Korkmaz'ın başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken, yakalanan İlkme ise 24 Aralık 2020'de tutuklandı.