19. Uluslararası Ankara Öykü Günleri Başlıyor - Haberler

Uluslararası Ankara Öykü Günleri'nin 19'uncusu, bu yıl "Öykücülüğümüzde gurbetçilik, göçmenlik ve iltica" teması ile 20-28 Mayıs arasında düzenlenecek.

19. Uluslararası Ankara Öykü Günleri, bu yıl 20-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında göç, gurbet, mübadele, bir arada yaşam gibi temalara odaklanacak. Altı panel ve iki konserden oluşan etkinlikler Çağdaş Sanatlar Merkezi, Route ve Nefes'te yapılacak.

Uluslararası Ankara Öykü Günleri, 20 Mayıs akşamı Ankaralı yazar Erkök Yılmaz söyleşisiyle başlayacak ve 21 Mayıs'ta Akis Müzik Topluluğu ve konuk sanatçıların vereceği 'Göçün Sesten Şahitleri: Gomidas Türküleri' konseriyle devam edecek.

Bu yıl etkinlikler içerisinde Tahsin Yücel ve geçen ay yaşamını yitiren Mıgırdiç Margosyan öykücülüğüne de odaklanılacak. 'Tahsin Yücel Öykücülüğü' başlığında, akademide Tahsin Yücel çalışmış, kendisiyle tanışan akademisyenler söz alacak. 'Mıgırdiç Margosyan Öykücülüğü' başlığında ise Diyarbakır'da değişip dönüşen mekanlar üzerinden bir sunum ile yazarın öykü kitapları ve edebiyatına dair konuşmalar yapılacak.

'Gümüşhane'den Diyarbekir'e: Yol Boyu Türküler' başlıklı konserle devam edecek olan Ankara Öykü Günleri, 'Öyküde Tekinsizlik' ve 'Çokdilli Yazarların Öykü Yazma Deneyimleri' başlıklı oturumlar ile kapanış yapacak.