19 Mayıs'ta A101'e gelecek ucuz teknolojik ürünler! - Haberler

Perakende şirketlerinde satılan elektronik cihazların sayısı ve tüketiciden gelen talep her geçen gün artıyor. A101 ise bu doğrultuda 10 bini geçen mağazasıyla, 81 ilde ve neredeyse bütün ilçelerde aktif bir şekilde satış yaptığını söylüyor. Dolayısıyla satın almak istediğimiz teknolojik ürünler geldiğinde, en yakın A101 şubesine giderek alabiliyoruz.

Geçtiğimiz dönemde normal ürünlerin yanına bir kaç teknolojik cihaz getirerek satan bu perakende mağazalar, artık her ayın belirli günlerini teknoloji ürünlerine ayırarak özel katalog çıkartıyorlar. A101 ise 19 Mayıs'ta getireceği teknolojik ürünleri paylaştı.

Yurt dışından ürün almak! En fazla kaç para harcayabilirsiniz?

A101 tarafından satılacak teknolojik ürünler

A101 tarafından satılacak teknolojik ürünler kataloğuna baktığımızda akıllı televizyon, akıllı telefon ve beyaz eşya ürünleri başta olmak üzere çeşitli küçük ev aletleri ve elektrikli bisiklet gibi araçların da yer aldığını görüyoruz.

Televizyon, telefon ve beyaz eşya

Toshiba 65UL2163DT 65 inç Ultra HD Smart TV: 8 bin 799 TL

Toshiba 43UL2063DT/43UL2163DT 43 inç Ultra HD Smart TV: 5 bin 299 TL

Hi-Level 39HL550 39 inç LED TV: 2 bin 999TL

Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022: 2 bin 199 TL

SEG NF 483 No-Frost buzdolabı: 5 bin 899 TL

Flavel FLV 3600 BZD No-Frost buzdolabı: 5 bin 299 TL

SEG CM1012 10 kg çamaşır makinesi: 4 bin 399 TL

Küçük ev aletleri

Singer 14SH65 overlok makinesi: 1.999 TL

Kiwi KSI 6319C seramik tabanlı ütü: 199 TL

FLY K7 şarjlı damacana su pompası: 39.95 TL

Kiwi KMX 3608 el mikseri: 129 TL

Schafer Tosthaus tost makinesi: 459 TL

Arzum AR1132 Monomix çubuk blender: 249 TL

Arzum AR4103 Cleanart Ergo toz torbalı süpürge: 849 TL

Schafer Ventus saç kurutma makinesi: 159 TL

Aprilla AHC 5026 saç ve sakal düzeltme makinesi: 129 TL

Aprilla ATB8716 döner başlıklı diş fırçası: 99.95 TL

Aprilla ATB8715 döner başlıklı çocuk diş fırçası: 99.95 LTL

Piranha 7821 Bluetooth hoparlör: 79.95 TL

Piranha tripod telefon tutucu: 19.95 TL

Lecoo MS108 Gaming mouse: 99.95 TL

Alcatel 1T10 tablet: 749 TL

14-27 Mayıs arası ürünler

Samsung 50 AU8000 4K Crystal UHD TV: 7 bin 999 TL

Homend profashion 3040H stand mikser: 799 TL

Flavel FLV 130 dijital baskül: 109 TL

Kiwi KVC 4085 şarjlı el süpürgesi: 249 TL

Kiwi KVC 4001 kablosuz mini süpürge: 79.95 TL

Schafer vakum dik süpürge: 269 TL

Bernardo Ruby çay makinesi: 219 TL

Deerma VC25 şarjlı dik süpürge: 649 TL

Philips Sonicare HX3641/02 sonic diş fırçası: 299 TL

Aprilla ATR 7021 kablosuz erkek bakım cihazı: 79.95 TL

Piranha tablet: 749 TL

Reeder P13 Blue Plus 64 GB: 1.699 TL

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel