19 Mayıs ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

19 Mayıs Kaymakamlığı ve 19 Mayıs Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Civelek, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğin pekiştirdiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirdiği günler olduğunu belirterek, "Bu güzel günlerde hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Topaloğlu da katılımcıların bayramını kutlayarak, "Kurban Bayramı, aynı zamanda Allah'a teslimiyettir. İhtiyaç sahiplerine el uzatarak onların yanında yer aldığımız bu kutlu günün tüm İslam alemine, ülkemize, şehrimize, hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

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