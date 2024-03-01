Üye Girişi
Haberler

Osman Topaloğlu, 19 Mayıs'taki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

Güncelleme:

Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Minibüsçüler Kooperatif Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek, yapılan ve planlanan çalışmaları anlattı. Topaloğlu, kurum başkanlarının talep ve sorunlarını dinledi ve hedeflerini açıkladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Osman Topaloğlu ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

19 Mayıs Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Minibüsçüler Kooperatif Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Topaloğlu, bugüne kadar yaptığı ve gelecek dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.

Ziyaretlerde kurum başkanlarının talep ve sorunlarını dinleyen Topaloğlu, "2009 yılından itibaren hemşerilerimizden aldığımız büyük destek ile onlara hizmet etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizleri dördüncü dönem yeniden aday göstermesi ile birlikte her zaman olduğu gibi gönül belediyeciliği ile çalınmadık kapı bırakmayacak ve vatandaşlarımıza AK Parti'mizin hizmet odaklı belediyeciliğini tek tek anlatmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bugüne kadar aldığımız en yüksek oyu almak için çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız." dedi.???????

Ziyaretlere Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Seven, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Selçuk ve Belediye Meclis Üyesi Adayları eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Topaloğlu 19 Mayıs Yerel Haberler Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Zonguldak adayı Çağla Özgençtürk ve İbrahim Nebioğlu kimdir? DEM Parti Yozgat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat adayı Merve Eylül Bütün ve Bager Aşkın kimdir? Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title