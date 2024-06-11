Üye Girişi
Haberler

19 Mayıs Anadolu Lisesi Mezuniyet Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende başarılı öğrencilere plaket takdimi yapıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Okul müdürü öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Eğitim öğretim döneminin sonunun gelmesiyle mezun olan öğrenciler için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Törende başarılı öğrencilere plaket takdimi yapıldı. Tören sonrasında mezun olan tüm öğrenciler ve öğretmenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul müdürü Birol Kağıt, eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olan lise eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, bundan sondaki yaşamlarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi 19 Mayıs Eğitim Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu

Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini silahla vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title