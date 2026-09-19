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19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi

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19 Eylül Gaziler Günü'nde Taksim'de tören düzenlendi
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İSTANBUL Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

İSTANBUL Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Erhan Günay, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferhunde Şirin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şubesi Başkanı Ahmet Kendigel, askeri erkan, şehit ve gazi temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Törende, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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