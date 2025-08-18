19. Dönem Bartın Milletvekili Hasan Akyol İçin Tören Düzenlendi

19. Dönem Bartın Milletvekili Hasan Akyol İçin Tören Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Bartın Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol için TBBM'de düzenlenen cenaze töreninde, ailesi ve siyasi figürler bir araya geldi. Akyol, bugün Kozcağız Beldesi Bedil Köyü'nde toprağa verilecek.

Vefat eden 19. Dönem Bartın Milletvekili ve 50. Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol için Mecliste cenaze töreni düzenlendi.

Törene, 82 yaşında yaşamını yitiren Akyol'un ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Burada Akyol'un öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Akyol'un ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.

Hasan Akyol'un cenazesi, bugün Bartın'ın Kozcağız Beldesi Bedil Köyü Camisi'nde kılınacak namazın ardından Bedil Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Zonguldak'ta 1943'te dünyaya gelen Akyol, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukatlık yapan Akyol, 1991'de DSP'den Bartın Milletvekili seçildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da yapan Akyol, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Güncel
Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu

Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.