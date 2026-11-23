Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Giresun'da lisede oluşturulan müze ile kütüphane geçmişteki eğitim kültürü ve mirasını geleceğe taşıyor.

Giresun'da 1913'te kurulan Giresun İdadisinde 1946'da lise sınıflarının açılmasıyla eğitim hayatına başlayan Giresun Lisesi, köklü geçmişiyle kentin eğitim tarihinde önemli bir yer tutuyor.

Bugüne kadar 19 bin 500 mezun veren lisede 10 yıl önce İl Eğitim Tarihi Müzesi oluşturuldu. Giresun Lisesi'nde kullanılan mikroskop, piyano, yazı tahtası ve bando takımı aletleri müzede sergileniyor.

Zaman içinde müzeye il genelindeki farklı okullardan eğitim materyalleri de eklendi.

Okulun kütüphanesi ise asırlık kitap ve dergilerle dikkati çekiyor. En eskisi 1893'e ait olan eserlerin??????? yer aldığı kütüphanede, 1930-1945 yılları arasında basılmış Osmanlıca eserler ile Fransızca çeviriler bulunuyor.

Eserlerin Türk Maarif Arşivi Sayısal Harita Ağı'na aktarılması için okulda Milli Eğitim Bakanlığınca çalışma yürütüldü.

Giresun Lisesi Müdürü Rabia Akmen Vural, AA muhabirine, 1946'da Giresun Lisesi adını alan okulun farklı binalarda eğitim verdiğini söyledi.

Okulun, "Giresun'un incisi Giresun Lisesi" olarak hafızalarda yer edindiğini anlatan Vural, lisenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti.

Giresun'daki okullarda bulunan tarihi eğitim materyallerinin Giresun Lisesi'ndeki müzede sergilendiğini dile getiren Vural, eğitim tarihini merak eden herkesin müzeyi ziyaret edebileceğini kaydetti.

"Giresun'da eğitim, tarih ve kültürü birleştiren kültürel bir miras"

Vural, liseye yeni başlayan öğrencilere okul tanıtımı esnasında müzeyi gezdirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Tabii ki öğrenciler için yıllar öncesine ait eğitim, öğretimleri görmek ilginç geliyor. O zamanki şartlar ile şu anki teknolojiyi karşılaştırıyorlar. İlimizde bulunan diğer okullardaki öğrenciler için de kapımız her zaman açık. Siviller için de kapımız açık. Okulumuz için Giresun'da eğitim, tarih ve kültürü birleştiren kültürel bir miras diyebilirim."

Zengin bir kütüphaneye sahip olduklarının altını çizen Vural, akademik çalışma yapanların kaynak için okulun kütüphanesini tercih ettiklerini anlattı.

Mezun sayısının 20 bine yaklaştığının altını çizen Vural, "Caddede, sokakta Giresun Lisesi mezunu olmayan, Giresun'da yaşayıp da yolu Giresun Lisesi'nden geçmeyen aile yok denecek kadar az." dedi.

Vural, futbol camiasının önemli isimlerinden Şenes Erzik ile tiyatro ve sinema oyuncusu Öztürk Serengil'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve siyasetçinin Giresun Lisesi'nden mezun isimler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA