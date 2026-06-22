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Trafik Cezalarını Artıran Yeni Kanun Aym Gündeminde

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Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği, trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inmeye zorlama eylemlerine getirilen 180 bin lira para cezası ile 60 gün trafikten men cezasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvurunun ilk incelemesi 25 Haziran'da yapılacak.

(ANKARA) - Yeni trafik cezalarını içeren Kanun'daki "180 bin liralık idari para cezası ile 60 gün trafikten men cezası", iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi gündemine taşındı. Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin başvurusunun ilk incelemesi 25 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği, baktığı bir davada uygulama konusu olan ve trafik cezalarını artıran Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 46. maddesine, 7574 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle eklenen ve trafik cezalarını artıran bazı hükümlerin, Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan hakimlik, düzenlemelerin iptali istemiyle itiraz başvurusunda bulundu.

Başvuruda, yeni kanun ile "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inenlere getirilen 180 bin liralık idari para cezası"nın iptali istendi. Bu sürücülerin araçlarının 60 gün süre ile trafikten men edilmesine olanak tanıyan düzenlemenin de iptaline karar verilmesi talep edildi.

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu 25 Haziran perşembe günü yapacağı gündem toplantısında inceleyecek. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

Kaynak: ANKA
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