Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran Egemen, kurtarılamadı

DÜZCE'de önceki gün evde babasının tabancasıyla kazara kendini vuran Egemen Çengel (18), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. Egemen Çengel, evlerinde babasının tabancasıyla uğraştığı sırada, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan mermi, Cengel'in başına isabet etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Egemen Çengel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ameliyat edilen Egemen Çengel, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.