Haberler

Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran Egemen, kurtarılamadı

Babasının tabancasıyla kazara kendini vuran Egemen, kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de, evde babasının tabancasıyla oynayan 18 yaşındaki Egemen Çengel, kazara kendini vurarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DÜZCE'de önceki gün evde babasının tabancasıyla kazara kendini vuran Egemen Çengel (18), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. Egemen Çengel, evlerinde babasının tabancasıyla uğraştığı sırada, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan mermi, Cengel'in başına isabet etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Egemen Çengel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ameliyat edilen Egemen Çengel, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak

Türkeş'in kızının örgü akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi