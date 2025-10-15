18 Yaşında İslam'ı Seçip Saraybosna'ya Taşındı

Hırvatistan'ın Osijek şehrinde yaşarken 18 yaşında Müslüman olan Antonija Petra Gagulic, ruhsal huzuru bulduğunu ifade ettiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya taşındı.

Psikoloji alanındaki üniversite eğitiminde son sınıfta olup 4 yıl önce İslamiyet'i seçen 22 yaşındaki Gagulic, AA muhabirine, lise yıllarında inanç konusunda arayışa girdiğini söyledi.

Farklı dinleri araştırdığını anlatan Gagulic, "17 yaşındayken İslamiyet'le tanıştım. Yaklaşık 1,5 yıl sonra bunun doğru yol olduğuna kesinlikle inanmıştım. 18 yaşında, lise son sınıfta İslam'ı seçtim." diye konuştu.

Gagulic, geleneksel Katolik bir aileden geldiği için bu kararın hem kendisi hem de ailesi için kolay olmadığını söyledi.

Ailesinin, verdiği bu karara alışmaya çalıştığını dile getiren Gagulic, "Kabul etmeleri zor oldu çünkü gerçekten inancını yaşayan geleneksel bir Katolik aileden geliyorum. İslam'la yaşamak özgürleştirici. Bu, benim için kalbin dini. Onun tüm hükümlerini, emir ve yasaklarını kabul etmek benim için çok kolay oldu. İslam ile yaşadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Bosna Hersek benim ikinci vatanım"

Gagulic, dinini daha rahat yaşamak için Saraybosna'ya taşındığını belirterek "Allah rızası için hicret ettim" dedi.

Boşnaklar içerisinde ruhsal huzuru ve kendisini kabul eden bir toplumu bulduğunu aktaran Gagulic, Saraybosna'da Müslümanlığı daha özgür ve kolay yaşayabildiğini vurguladı.

Gagulic, şunları kaydetti:

" Saraybosna, Avrupa'da bu inancın başkenti. Dolayısıyla buraya yerleşmem mantıklı bir adımdı. Bosna Hersek benim ikinci vatanım. İslam'ı Hırvatistan'a göre daha özgür ve kolay yaşayabileceğim bir yer olarak düşündüğümde, bunun Saraybosna olduğunu fark ettim. Buradaki insanlar beni kendi insanları gibi karşıladı. Kendimi evimde hissediyorum çünkü Bosna Hersek her zaman çok boyutlu bir ülke oldu. İnsanlar bana büyük destek verdi. Şimdi arkamda beni koruyan, bana destek olan bir kadın ordusu var."???????

Gagulic, İslamiyet'i kabul serüvenini ve bu süreçte yaşanan psikolojiyi insanlara anlattığını, paylaşımlarının birçok kişiye ilham verdiğini söyledi.