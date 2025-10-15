Haberler

18 Yaşında İslam'ı Seçip Saraybosna'ya Taşındı

18 Yaşında İslam'ı Seçip Saraybosna'ya Taşındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'dan Saraybosna'ya taşınan 22 yaşındaki Antonija Petra Gagulic, İslamiyet'i seçerek ruhsal huzuru bulduğunu ve Bosna Hersek'in kendisi için ikinci vatanı olduğunu ifade etti.

Hırvatistan'ın Osijek şehrinde yaşarken 18 yaşında Müslüman olan Antonija Petra Gagulic, ruhsal huzuru bulduğunu ifade ettiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya taşındı.

Psikoloji alanındaki üniversite eğitiminde son sınıfta olup 4 yıl önce İslamiyet'i seçen 22 yaşındaki Gagulic, AA muhabirine, lise yıllarında inanç konusunda arayışa girdiğini söyledi.

Farklı dinleri araştırdığını anlatan Gagulic, "17 yaşındayken İslamiyet'le tanıştım. Yaklaşık 1,5 yıl sonra bunun doğru yol olduğuna kesinlikle inanmıştım. 18 yaşında, lise son sınıfta İslam'ı seçtim." diye konuştu.

Gagulic, geleneksel Katolik bir aileden geldiği için bu kararın hem kendisi hem de ailesi için kolay olmadığını söyledi.

Ailesinin, verdiği bu karara alışmaya çalıştığını dile getiren Gagulic, "Kabul etmeleri zor oldu çünkü gerçekten inancını yaşayan geleneksel bir Katolik aileden geliyorum. İslam'la yaşamak özgürleştirici. Bu, benim için kalbin dini. Onun tüm hükümlerini, emir ve yasaklarını kabul etmek benim için çok kolay oldu. İslam ile yaşadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Bosna Hersek benim ikinci vatanım"

Gagulic, dinini daha rahat yaşamak için Saraybosna'ya taşındığını belirterek "Allah rızası için hicret ettim" dedi.

Boşnaklar içerisinde ruhsal huzuru ve kendisini kabul eden bir toplumu bulduğunu aktaran Gagulic, Saraybosna'da Müslümanlığı daha özgür ve kolay yaşayabildiğini vurguladı.

Gagulic, şunları kaydetti:

" Saraybosna, Avrupa'da bu inancın başkenti. Dolayısıyla buraya yerleşmem mantıklı bir adımdı. Bosna Hersek benim ikinci vatanım. İslam'ı Hırvatistan'a göre daha özgür ve kolay yaşayabileceğim bir yer olarak düşündüğümde, bunun Saraybosna olduğunu fark ettim. Buradaki insanlar beni kendi insanları gibi karşıladı. Kendimi evimde hissediyorum çünkü Bosna Hersek her zaman çok boyutlu bir ülke oldu. İnsanlar bana büyük destek verdi. Şimdi arkamda beni koruyan, bana destek olan bir kadın ordusu var."???????

Gagulic, İslamiyet'i kabul serüvenini ve bu süreçte yaşanan psikolojiyi insanlara anlattığını, paylaşımlarının birçok kişiye ilham verdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Vesna Besic - Güncel
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
Minguzzi davasında çarpıcı gelişme! Sanık avukatı davadan çekildi

Minguzzi davasında çarpıcı gelişme! Avukat davadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'in itirafları kan dondurdu

Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'den vahim itiraf
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

3 yıldır evden çıkmıyor! Annesinin yetkililerden bir isteği var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.