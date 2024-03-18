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Hizan'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi

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Bitlis'in Hizan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve kültür merkezinde yapılan programlarla gerçekleşti. Kaymakam, Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma ve Emniyet Müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar törene katıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şiirlerin okunduğu, oratoryo gösterisinin sunulduğu program, öğretmenlerin sunduğu müzik dinletisi ve bayrak gösterisiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam Nurhalil Özçelik, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Bitlis Hizan Tören Güncel Haberler

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