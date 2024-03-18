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Çemişgezek'te Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Daha sonra okulda düzenlenen programda öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Törene, ilçe yöneticileri, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakam Orçun Cüneyt Zor ve Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Kartal, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Göylüsün, İlçe Jandarma Komutanı Abbas Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, kurum amirler, gaziler, şehit yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çemişgezek Çanakkale 18 Mart Tunceli Tören Güncel Haberler

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