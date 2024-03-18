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Malatya Valisi ve Kent Protokolü Çanakkale Zaferi'ni Kutladı

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve kent protokolü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve kent protokolü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği bu kutsal vatanı bir asır önceki kararlılık ve azimle muhafaza etmenin en önemli sorumlulukları olduğunu aktaran Yazıcı, "Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularına karşı inanç, azim ve kararlılıkla vermiş olduğu büyük mücadelenin sonunda 'Çanakkale geçilmez' diyen aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da vatanına, geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Çanakkale Zaferi'nin milletin imkansızlıklara rağmen bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan olduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Kara Ölmeztoprak da Çanakkale'nin geçilemeyeceğini ilan eden Çanakkale Savaşı'nın Türk milletinin bağımsızlığının, inancının, birlik ve beraberlik ruhunun zaferi olduğunu belirterek, "Bu şanlı zaferin yıldönümünde canları ve kanlarıyla vatanımızı müdafaa eden Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Çanakkale Zaferi'nin bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu ifade etti.

MHP İl Başkanı Gökhan Gök de Çanakkale Zaferi'nin milli bir uyanış ve birlik ruhunun simgesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Malatya Güncel Haberler

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