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Çanakkale'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından altın madalya takılan Türk bayrağı göndere çekildi

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'deki anma törenlerinden ilki gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'de Türk bayrağını toka ettiği altın madalyanın ardından bayrağın göndere çekilmesiyle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, TCG Büyükada korvetinden yapılan 21 pare top atışıyla sona erdi.

Çanakkale'de, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyayı toka ettiği Türk bayrağı törenle göndere çekildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'deki anma törenlerinden ilki, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Bakan Güler, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Muharrem Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 sayılı Kanun'la Çanakkale'ye verilen, "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına toka edildi.

Güler'in altın madalya takmasının ardından öptüğü Türk bayrağının göndere çekilmesiyle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Milli Savunma Bakanı Güler ve beraberindekiler, Çanakkale Boğazı'nda demirli TCG Büyükada korvetinden 21 pare top atışının yapıldığı tören sonrası Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Programa, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Askeri Ataşe Kaptan Ben Esler, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, İngiltere'nin Askeri Ataşe Yardımcısı Sat Aaron Graham, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Nicole Slight ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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