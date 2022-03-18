18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ahmed-i Hani İlk ve Ortaokuluca Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisinin sunulduğu, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğince slayt gösteriminin yapıldığı programda, Çanakkale Zaferi ve Milli Mücadele ile ilgili şiirler okundu.

"Şehidimiz var" adlı tiyatronun sahnelenmesiyle son bulan programın ardından Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği sergiyi gezen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ile protokol üyeleri, katılımcılara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

Programa, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Fatih Öztepe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.