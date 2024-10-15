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18 Günlük Kayıp Rojin Kabaiş'in Cansız Bedeni Bulundu

18 Günlük Kayıp Rojin Kabaiş'in Cansız Bedeni Bulundu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Eylül 2024'te kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde ulaşıldığını açıkladı. Yerlikaya, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da 18 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu.

Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

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