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Çin'in Fujian Eyaleti, 18. Boğazlar Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak

Çin'in Fujian Eyaleti, 18. Boğazlar Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak
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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, 18. Boğazlar Forumu'nun haziran ortasında Fujian eyaletinde yapılacağını duyurdu. Ana konferans 13 Haziran'da Xiamen'de gerçekleşecek.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, 18. Boğazlar Forumu'nun, haziran ortalarında Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde düzenleneceğini söyledi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında, forum çerçevesinde gerçekleştirilecek ana konferansın 13 Haziran'da sahil kenti Xiamen'de düzenleneceğini belirtti.

Zhu, forum kapsamında Fujian'ın diğer bölgelerinde de çeşitli yan etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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