Haberler

17 Yıl Sonra Bulundu: Ölü İlan Edilen Adam Pirin Dağları'nda Yaşarken Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da 17 yıl önce aranan ve 12 yıldır ölü varsayılan bir kişi, Pirin Dağları'nda tespit edildi. Kimliği belirlenen adamın yıllardır ormanda münzevi yaşam sürdüğü öğrenildi.

Bulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve 12 yıldır ölü varsayılan kişi, ülkenin güneybatısındaki Pirin Dağı'nda bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Pirin Milli Park Müdürlüğü, park görevlileri tarafından yapılan rutin denetim sırasında izinsiz kamp kurduğu belirlenen bir erkek tespit edildiğini bildirdi.

Haberlere göre, görevlilerin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine şüphelinin agresif tavırlar göstermesi sebebiyle bölgeye polis çağırıldı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle, kimlik belgeleri bulunmayan kişi Bansko İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede, söz konusu kişinin 2008'de ulusal ve uluslararası düzeyde arananlar listesine alındığı, 2013'te ise bulunamadığı için mahkeme tarafından ölü ilan edildiği belirlendi.

Pirin Milli Parkı Müdürü Rosen Banenski, basına yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre Rusçuklu olduğu tespit edilen bu kişi, yıllardır dağda münzevi bir şekilde yaşamış. Park görevlileri sayesinde artık kimliği tespit edildi." dedi.

Bulgaristan'ın Yunanistan ve Kuzey Makedonya sınırları yakınındaki Pirin Dağları, 2 bin 914 metreye ulaşan rakımıyla ülkenin en yüksek ikinci zirvesine sahip. Dağların bulunduğu yaklaşık 40 bin hektarlık alan milli park ilan edilerek 1983'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Buzul gölleri, şelaleler, mağaralar ve iğne yapraklı ormanlarıyla bilinen Pirin Milli Parkı, ayı ve kurt gibi vahşi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye ilk kez kaybetti

Fenerbahçe'ye karşı beklemediği bir ilki yaşadı
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.