Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cihanpaşa köyünde yaşayan M.Ü'nün 2008 yılında 70 yaşındayken evinde öldükten sonra defnedilmesiyle ilgili çalışma yaptı.

AİLESİNDEN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca Yozgat, Ankara ve Bursa'da toplanan delillerden yola çıkılarak M.Ü'nün ölümüyle ilgili eşi ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Maktulün çocuklarından zanlı Y.Ü. (38) sorgusunda babasını pompalı tüfekle öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.