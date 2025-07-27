Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş

Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
Haber Videosu

Yozgat'ta 17 yıl önce kayıtlara "normal ölüm" olarak geçen M.Ü'nin yıllar sonra toplanan delillerden yola çıkılarak yapılan çalışmalarda öldürüldüğü anlaşıldı. M.Ü'nün ölümüyle ilgili eşi ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Maktulün çocuklarından biri sorgusunda babasını pompalı tüfekle öldürdüğünü itiraf etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cihanpaşa köyünde yaşayan M.Ü'nün 2008 yılında 70 yaşındayken evinde öldükten sonra defnedilmesiyle ilgili çalışma yaptı.

AİLESİNDEN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca Yozgat, Ankara ve Bursa'da toplanan delillerden yola çıkılarak M.Ü'nün ölümüyle ilgili eşi ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş

BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Maktulün çocuklarından zanlı Y.Ü. (38) sorgusunda babasını pompalı tüfekle öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
Orman yangınlarında son durum: Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi

Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor

Yüzde 72'si ormanla kaplı kentimiz şimdi bu halde
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor

Yarından itibaren zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor
Bursa'daki orman yangınında yaşanan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da vahim manzara! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen açıklandı! Galatasaray'da Berat Luş ile yollar ayrıldı

Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.