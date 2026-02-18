Kocaeli'de 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, 'silahla yağma' suçundan 17 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan Y.A., polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan Y.A'yı (23) Başiskele'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA " / " + Melih Palas -