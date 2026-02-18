Haberler

Kocaeli'de 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de, 'silahla yağma' suçundan 17 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan Y.A., polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de 17 yıl 6 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan Y.A'yı (23) Başiskele'de yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA " / " + Melih Palas -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi

Komisyon raporu sonrası süreçte atılacak ilk adımı paylaştı: Şimdi...
Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi

Karar verildi! Yıldız isim Fener'in yeni kaptanı olacak
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti