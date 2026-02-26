Haberler

17 yıl hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
Güncelleme:
İSTANBUL'da hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan Meryem G., aylar süren takibin ardından Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

İSTANBUL'da hakkında 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan Meryem G., aylar süren takibin ardından Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Meryem G.'nin izini sürdü. Yapılan incelemede, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin ayrıca 12 ayrı UYAP aranma kaydı olduğu belirlendi. Meryem G.'nin 1 Mart 2019 tarihinden bu yana arandığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Meryem G.'nin bir süre önce İstanbul'dan ayrılarak Mersin'in Tarsus ilçesine gittiği belirlendi. Bunun üzerine görevlendirilen iki ekip Tarsus'a giderek firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelinin Öğretmenler Mahallesi 2919 Sokak'ta bir evde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Meryem G., Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
