Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden sanığa hapis cezası

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Muhammed Yusuf Kazıcı, "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kazıcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler, Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Müşteki Gülhan Ünlü beyanında, kendisine "Oğlunun bana 40 bin lira borcu var. Borcu 48 saat içinde ödemezseniz sizi öldüreceğim" şeklinde mesajlar atıldığını, evine yemek siparişi getiren kuryeler, itfaiye ve polis ekipleri geldiğini anlattı.

Ünlü, sanığı tanımadığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Son sözü sorulan sanık Kazıcı, müştekilerden özür dileyerek, herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını ve pişman olduğunu dile getirdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muhammed Yusuf Kazıcı'yı, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 2 ay, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Kazıcı'ya "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan da 2 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan müşteki anne Gülhan Ünlü, sanığın, en acılı, en zor günlerinde evine polis, kurye, itfaiye ve ambulans gönderdiğini, bütün aileyi tehdit ettiğini söyledi.

Yeni yasanın çıkmasını beklediklerini ifade eden Ünlü, "İnfaz kanununda değişiklikler istiyoruz. Bundan sonra çocuklarımızı koruyacak bir yasa çıksın istiyoruz. Bizim yavrularımızı da koruyacak bir madde olmasını istiyoruz. Emsal karar bekliyoruz. Hiçbir aile mağdur olsun, kimse bu acıları yaşasın istemiyoruz." dedi.

Müşteki ailenin avukatı Mehtap Yılmaz da mahkemenin verdiği kararın tatmin edici olduğunu belirterek, mağdur aileleri bu şekilde rahatsız eden kişiler için cezanın caydırıcı olduğunu düşündüğünü kaydetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak'ta WhatsApp üzerinden kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtan kişinin, müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit içerikli mesajlar attığı belirtilmişti.

İddianamede, müştekinin evine birden fazla yemek siparişi verilmesi ve 112 hattına asılsız ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Siber araştırma raporuna göre, "Ermenistan icraat turemeavciları" isimli kanalda, müşteki hakkında ve oğlu Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin paylaşımlar yapıldığı aktarılan iddianamede, paylaşımın "Global Arşiv" isimli Telegram kanalı üzerinden "Mahir Düz" adlı kullanıcıdan iletildiği, kanal yöneticisinin "Mustesarr" isimli kullanıcı Muhammed Yusuf Kazıcı olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Kazıcı'nın yer verilen ifadesinde, çok sayıda takma isimle birden fazla Telegram adlı sosyal medya kanalına üye olduğunu, kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtarak müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajları ünlü olmak için attığını ve müştekinin adresine yemek siparişi verdiğini söylediği ifade edilmişti.

Sanığın telefon ön inceleme tutanağına yer verilen iddianamede, "Can Dokuzcan" isimli bir Telegram hesabıyla, müşteki Gülhan Ünlü'ye ait bilgileri sorguladığı ve müştekiye tehdit mesajları atıp yemek siparişi verdiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik "gece vakti yağmaya teşebbüs" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar, müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan'a yönelik de "zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme" suçundan 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.